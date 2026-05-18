গণভোট ও জুলাই সনদ নিয়ে রুল শুনানি ১৭ জুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং ২০২৫ সালের গণভোট অধ্যাদেশের ৩ ধারা ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথের চিঠির বিষয়ে জারি করা রুল শুনানির জন্য আগামী ১৭ জুন দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ সোমবার বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ দিন ধার্য করেন।

এদিকে জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত ৬৬ জন সংসদ সদস্য এই মামলায় গত সপ্তাহে পক্ষভুক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. শিশির মনির। অপর দিকে এই মামলায় পক্ষভুক্ত হতে আবেদন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ আবেদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং ২০২৫ সালের গণভোট অধ্যাদেশের ৩ ধারা ও তফসিলের বৈধতা নিয়ে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী চৌধুরী মো. রেদোয়ান-ই-খোদা। অপর দিকে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ ও এর আলোকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংবিধান সংস্কার পরিষদ সদস্যের শপথের জন্য দেওয়া চিঠির বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী গাজী মো. মাহবুব আলম পৃথক রিট করেন। পৃথক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩ মার্চ হাইকোর্ট রুল জারি করেন।

