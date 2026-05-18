সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে হাইকোর্টের রুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সব নাগরিকের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সে সঙ্গে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা বাস্তবায়ন তদারকি, পর্যবেক্ষণ ও দিকনির্দেশনা দিতে এক মাসের মধ্যে স্বাধীন কমিটি গঠন করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।

তিন মাসের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

আজ সোমবার এ-সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি আব্দুর রহমানের বেঞ্চ রুল জারি করেন। এর আগে স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা করা এ কে এম মাকসুদসহ চারজন ১৪ মে রিটটি করেন। রিটের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার নিশাত মাহমুদ, তানভীর আহমেদ ও বিপ্লব পোদ্দার।

আইনজীবী নিশাত মাহমুদ আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

