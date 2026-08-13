টইটম্বুর কাপ্তাই হ্রদে মেঘ-পাহাড়ের রূপকথা

আকাশে ধবধবে সাদা মেঘের ভেলা, পাহাড়জুড়ে সবুজের উদ্দাম প্রচ্ছদ। তবে বর্ষার অকৃপণ বর্ষণে রাঙামাটির প্রকৃতি এখন নবযৌবনে দীপ্ত। এদিকে আসছে শরৎ। বহুদূর বিস্তৃত কাপ্তাই হ্রদ পূর্ণ হয়ে উঠেছে টইটম্বুর স্ফটিক স্বচ্ছ পানিতে। তার ওপর পড়েছে মেঘের ছায়া। জুমের টাটকা সবজি আর বাঁশকোঁড়লের সুবাসে ম-ম করছে পাহাড়ি বিভিন্ন রান্নাঘর। এ ছাড়া পাহাড়ের ছড়া-ঝিরিতে মিলছে তাজা দাঁড়কাঁকড়া।
জল-পাহাড়ের এই স্বপ্নিল মেলবন্ধন উপভোগ করতে পাহাড়ে যাওয়ার এখনই সময়। এই বর্ষার শেষে শরতের শুরুতে ঘুরে আসতে পারেন পাহাড় থেকে। জনপ্রিয় দর্শনীয় জায়গাগুলো এখন আরও সজীব, আরও রঙিন। যা করা যাবে এই সময়—
বাজেট ভ্রমণকারীদের জন্য শহরের কলেজ গেটে মোটেল জাজ, হাসপাতাল গেট এলাকায় জুম প্যালেস, বিজন সরণি এলাকায় হোটেল মাওরুম, ডিসি অফিস সংলগ্ন হোটেল ড্রিমল্যান্ড এবং হোটেল কসমস, গর্জনতলীর হোটেল সুফিয়া ইন্টারন্যাশনাল, রিজার্ভ বাজারের হোটেল মতি মহল, হোটেল রাজ, হোটেল সৈকত, গ্রিন ক্যাসেলসহ বহু মানসম্পন্ন হোটেল রয়েছে। আপনি চাইলে সেগুলোতে রাত্রিযাপন করতে পারেন। তবে ১ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকার মধ্যে কক্ষ পাওয়া যাবে।
তবে যেখানেই থাকুন না কেন, যাওয়ার আগে বুকিং দিয়ে যাওয়া ভালো। অনলাইনে এই হোটেল ও রিসোর্টগুলোর পেজ কিংবা ওয়েবসাইট আছে। সেগুলোতে বুকিং দিন।
বর্ষা শেষে শরতের শুরুতে সতেজ প্রকৃতি আর পাহাড়ের হিমেল হাওয়া উপভোগ করতে ব্যাগ গুছিয়ে নিন আজই। প্রকৃতির এই রূপসী রূপ আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত। তবে ভ্রমণের পথে হঠাৎ বৃষ্টি সময়ের কিছুটা বিঘ্ন ঘটাতে পারে। তাই পূর্বপ্রস্তুতি রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
|কাপ্তাই হ্রদ
|পাহাড়ঘেরা বিশাল জলরাশি, নৌভ্রমণ ও দ্বীপ
|রাঙামাটি ঝুলন্ত সেতু
|কাপ্তাই হ্রদের ওপর নির্মিত রাঙামাটির প্রতীক
|শুভলং ঝরনা
|নৌপথে যাওয়ার সুন্দর অভিজ্ঞতা ও বর্ষার ঝরনা
|শুভলং পাহাড়
|পাহাড়ি প্রকৃতি ও কাপ্তাই হ্রদের দৃশ্য
|দুপ্পানি ঝরনা
|দুর্গম পাহাড়ি পরিবেশে প্রাকৃতিক ঝরনা
|পেদা টিং টিং
|কাপ্তাই হ্রদের দ্বীপ, পাহাড়ি পরিবেশ ও স্থানীয় খাবার
|রাজবন বিহার
|বৌদ্ধধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থাপনা
|চাকমা রাজবাড়ি
|চাকমা জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত
|রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ/জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর
|পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পোশাক, বাদ্যযন্ত্র, কারুশিল্প ও জীবনযাত্রার নিদর্শন
|পলওয়েল পার্ক ও কটেজ
|পরিবার নিয়ে ঘোরাঘুরি, বিনোদন ও কাপ্তাই হ্রদের দৃশ্য
|কাপ্তাই লেক ভিউ পয়েন্ট
|হ্রদ ও পাহাড়ের প্যানোরামিক দৃশ্য
|লাভ পয়েন্ট
|কাপ্তাই হ্রদের তীরবর্তী মনোরম স্থান
|শান্তিধারা ঝরনা
|পাহাড়ি ঝরনা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ
|মিতিংছড়ি ঝরনা
|অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত পাহাড়ি ঝরনা
|শিলছড়ি ঝরনা
|কাপ্তাই এলাকার প্রাকৃতিক আকর্ষণ
|কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান
|পাহাড়ি বন, জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির পরিবেশ
|বনরূপা ভাসমান বাজার
|স্থানীয় জীবনযাত্রা ও পাহাড়ি পণ্য দেখার সুযোগ
ভ্রমণপিয়াসি এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষের কাছে সেরা আতিথেয়তার মানদণ্ড অন্য রকম। মূলত তাঁদের জন্যই ভ্রমণভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় ম্যাগাজিন ‘কনডে নাস্ট ট্রাভেলার’ প্রতিবছর বিশ্বের সেরা হোটেল ও রিসোর্টগুলোর তালিকা প্রকাশ করে। সম্প্রতি ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করেছে তাদের এ বছরের ‘হটেস্ট নিউ হোটেলস...৩ ঘণ্টা আগে
আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, মাঠের ধারে কাশফুল আর নদীতে স্বচ্ছ পানি—সব মিলিয়ে এই ঋতু যেন বাংলাদেশের প্রকৃতির নিজস্ব উৎসব। শরৎকালে নদীগুলোও ফিরে পায় তার স্বাভাবিক ছন্দ। বর্ষার উচ্ছ্বাস কিছুটা কমে নদীর পানি নেমে আসে, স্রোত থাকে শান্ত আর স্বাভাবিক। এমন সময়ে নদীভ্রমণের আনন্দ হয়ে ওঠে একেবারে অন্য রকম।৪ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বান্দরবানের দুর্গম অঞ্চল। নাফাখুম, রিঝুক ঝরনা এবং তমাতুঙ্গী থেকে টিওবি ও কেওক্রাডং পর্বত থেকে সুংসুংপাড়া পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত জেলা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।৪ ঘণ্টা আগে
গত ৫০ বছরে ত্বকের ক্যানসারের হার বাড়তে থাকায় সূর্যের আলো নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় পরিবর্তন এসেছে। অতিরিক্ত সূর্যালোক ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়—এ বিষয়ে প্রমাণ এখন শক্তিশালী। ফলে সূর্যের আলো এড়িয়ে চলা এবং সানস্ক্রিন ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায়...১৬ ঘণ্টা আগে