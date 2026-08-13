Ajker Patrika
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ভ্রমণ

শরতে হবে নৌভ্রমণ

ফিচার ডেস্ক
শরতে হবে নৌভ্রমণ
ছবি: হাসান রাজা

আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, মাঠের ধারে কাশফুল আর নদীতে স্বচ্ছ পানি—সব মিলিয়ে এই ঋতু যেন বাংলাদেশের প্রকৃতির নিজস্ব উৎসব। শরৎকালে নদীগুলোও ফিরে পায় তার স্বাভাবিক ছন্দ। বর্ষার উচ্ছ্বাস কিছুটা কমে নদীর পানি নেমে আসে, স্রোত থাকে শান্ত আর স্বাভাবিক। এমন সময়ে নদীভ্রমণের আনন্দ হয়ে ওঠে একেবারে অন্য রকম। যাঁরা বর্ষায় নৌকাভ্রমণ করতে ভয় পান, তাঁদের জন্য শরৎকাল সেই সুযোগ অবারিত। এই ঋতুতে বাংলাদেশের নদীগুলোকে কেন্দ্র করে সাজিয়ে নেওয়া যায় ভ্রমণের দারুণ ছক।

মুক্ত নদীর বুকে নৌকা, দুই পাশে সবুজ তীর আর মাথার ওপর ভেসে চলা মেঘ—এমন দৃশ্য নিমেষে সবকিছু ভুলিয়ে দেয়।

পদ্মার বুকে

শরৎকালে পদ্মার চর ও নদীতীরের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় নৌকায় চড়ে। বর্ষার পানি কমে এ সময় নদীর বিস্তৃতি ও চরগুলোর পরিবর্তিত রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নদীর স্বচ্ছ পানিতে আকাশের মেঘের প্রতিবিম্ব, দূরে বালুচর আর মাঝনদীতে নৌকা—সব মিলিয়ে পদ্মা হয়ে উঠতে পারে শরতের চমৎকার গন্তব্য। রাজশাহী, গোয়ালন্দ কিংবা মাওয়ার মতো পদ্মাতীরবর্তী এলাকায় স্থানীয় নৌযাত্রার অভিজ্ঞতা হতে পারে দারুণ।

যমুনার বিস্তারে

যমুনার সৌন্দর্য তার বিশালতায়। শরৎকালে পানি কমে এলে নদীর চরগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোথাও বালুচর, কোথাও সবুজ ঘাস আবার কোথাও কাশফুলের সাদা ঢেউ। নৌকায় বসে বিশাল নদীর বুক পেরোনোর সময় মনে হতে পারে চারপাশে শুধু পানি, আকাশ আর মেঘ। সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইলসহ নদীতীরবর্তী অঞ্চল থেকে শরতের এই রূপ যমুনায় উপভোগ করা যায়।

মেঘনার মোহনায়

মেঘনা নদীর বিশাল পানিরাশি শরৎকালে অন্য রকম সৌন্দর্য ধারণ করে। নদীর পানি কিছুটা কমে এলে নৌভ্রমণে পাওয়া যায় তুলনামূলক শান্ত পরিবেশ। ভোলা, চাঁদপুর কিংবা মেঘনাতীরবর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে নৌকায় নদীর বিস্তৃতি দেখার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ জমলে নদীর পানি আর আকাশের রং মিলে তৈরি করে অসাধারণ দৃশ্য।

চাঁদপুরের তিন নদীর মিলনস্থলে

চাঁদপুরের বড় স্টেশন এলাকার কাছে পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়ার মিলনস্থল শরৎকালের নদীভ্রমণের জন্য আকর্ষণীয় একটি জায়গা। নদীর বুকে নৌকায় ভেসে তিন নদীর মিলন দেখতে দেখতে উপভোগ করা যায় শরতের আকাশ। এখানে নদীর বিশালতা যেমন চোখে পড়ে, তেমনি স্থানীয় নদীজীবনও কাছ থেকে দেখার সুযোগ মেলে।

কাশফুলের খোঁজে

শরতের ভ্রমণে কাশফুলের জন্য আলাদা করে সময় রাখতেই পারেন। নদীর চর, বাঁধের ধারে কিংবা বিস্তীর্ণ খোলা জমিতে অনেক জায়গায় দেখা মেলে কাশফুলের। বাতাসে দুলতে থাকা সাদা কাশ আর তার পেছনে নীল আকাশ কিংবা মেঘের ভেলা—শরতের পরিচিত দৃশ্যগুলোর একটি। নদীপথে ভ্রমণের সময় হঠাৎ কোনো চরের ধারে কাশবনের দেখা পাওয়া তাই ভ্রমণকে আরও আনন্দময় করে তুলতে পারে।

ভ্রমণের আসল আনন্দ

শরতের নদীভ্রমণের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ কোনো নির্দিষ্ট দর্শনীয় স্থান নয়; বরং পথচলা। নৌকার গলুইয়ে বসে টলটলে পানির দিকে তাকিয়ে থাকা, মাঝির বইঠার শব্দ শোনা, দূরের চর দেখতে দেখতে এগিয়ে চলা, হঠাৎ কাশফুলের ঝোপ চোখে পড়া কিংবা মাথার ওপর মেঘের ভেলা ভেসে যাওয়া—এ ধরনের ছোট ছোট মুহূর্তই ভ্রমণের অন্য রকম স্মৃতি হয়ে থাকে।

তাই শরৎকালে কোথায় ভ্রমণে যাবেন, তার উত্তর খুঁজতে খুব দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের নদীগুলোর কাছেই অপেক্ষা করছে এক অপূর্ব ঋতুরূপ। একটি নৌকা ভাড়া করুন, আর সঙ্গে রাখুন প্রিয় মানুষদের। শরৎ অনুভব করতে এর চেয়ে সুন্দর উপায় আর কী হতে পারে!

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণ
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