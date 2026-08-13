Ajker Patrika
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ভ্রমণ

উন্মুক্ত হলো বান্দরবানের নাফাখুম, রিঝুক ঝরনা ও দুটি সড়ক

ফিচার ডেস্ক
উন্মুক্ত হলো বান্দরবানের নাফাখুম, রিঝুক ঝরনা ও দুটি সড়ক

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বান্দরবানের দুর্গম অঞ্চল। নাফাখুম, রিঝুক ঝরনা এবং তমাতুঙ্গী থেকে টিওবি ও কেওক্রাডং পর্বত থেকে সুংসুংপাড়া পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করেছে কর্তৃপক্ষ।

১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত জেলা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বান্দরবানের জেলা প্রশাসক মো. সানিউল ফেরদৌস স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানা যায়, জেলার থানচি উপজেলার তমাতুঙ্গী থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরের টিওবি পর্যন্ত, তিন্দুমুখ থেকে নাফামুখ পর্যন্ত এবং রুমা উপজেলার কেওক্রাডং পর্বত থেকে সুংসুংপাড়া পর্যন্ত ও রিজুক ঝরনা সর্বসাধারণের চলাচল করার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সড়ক ও দর্শনীয় জায়গাগুলো সর্বসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে সড়ক, নিরাপত্তাসংক্রান্ত সব বিধি-নিষেধ এবং নির্দেশনা যথাযথভাবে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণ
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