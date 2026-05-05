Ajker Patrika
রেসিপি

মলা মাছের টক ঝাল

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ১১: ০০
মলা মাছের টক ঝাল
মলা মাছের টক ঝাল

ফ্রিজে কাঁচা আম থাকলে একটু ভিন্নভাবে মলা মাছ রান্না করতে পারেন। আপনাদের জন্য টক-ঝাল মলা মাছের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

মলা মাছ আড়াই শ গ্রাম, কাঁচা আম একটি, টমেটো চার থেকে পাঁচটি, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, চার-পাঁচটি কাঁচা মরিচ ফালি, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা আধা চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে।

প্রণালি

মাছ কেটে ধুয়ে লবণ মাখিয়ে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি হালকা ভেজে সামান্য পানি দিন। পরে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া আর লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার টমেটো ফালি আর কাঁচা আম দিয়ে দু-তিন মিনিট রান্না করুন। তারপর কাঁচা মলা মাছ দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। সব শেষে কাঁচা মরিচ ফালি আর ধনেপাতাকুচি দিয়ে মাছ ঢেকে রান্না করুন আরও দু-তিন মিনিট। এবার লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তারপর গরম-গরম পরিবেশ করুন।

বিষয়:

খাবাররান্নারেসিপিরান্নাবান্না
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সম্পর্কিত

মলা মাছের টক ঝাল

মলা মাছের টক ঝাল

আজকের রাশিফল: দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান হবে, যুক্তি দিয়ে প্রেম হয় না

আজকের রাশিফল: দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান হবে, যুক্তি দিয়ে প্রেম হয় না

দিন শুরুর শক্তি দেবে যে ৬টি খাবার

দিন শুরুর শক্তি দেবে যে ৬টি খাবার

২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী: ঠাকুরবাড়ির রূপচর্চা

২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী: ঠাকুরবাড়ির রূপচর্চা