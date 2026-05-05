মলা মাছের টক ঝাল

ফ্রিজে কাঁচা আম থাকলে একটু ভিন্নভাবে মলা মাছ রান্না করতে পারেন। আপনাদের জন্য টক-ঝাল মলা মাছের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
মলা মাছ আড়াই শ গ্রাম, কাঁচা আম একটি, টমেটো চার থেকে পাঁচটি, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, চার-পাঁচটি কাঁচা মরিচ ফালি, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা আধা চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ করে।
মাছ কেটে ধুয়ে লবণ মাখিয়ে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি হালকা ভেজে সামান্য পানি দিন। পরে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া আর লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার টমেটো ফালি আর কাঁচা আম দিয়ে দু-তিন মিনিট রান্না করুন। তারপর কাঁচা মলা মাছ দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। সব শেষে কাঁচা মরিচ ফালি আর ধনেপাতাকুচি দিয়ে মাছ ঢেকে রান্না করুন আরও দু-তিন মিনিট। এবার লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তারপর গরম-গরম পরিবেশ করুন।
