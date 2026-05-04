Ajker Patrika
বেসরকারি

আকিজ গ্রুপে কর্মী নেবে, বয়স ২২ হলেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ গ্রুপে কর্মী নেবে, বয়স ২২ হলেই আবেদন

আকিজ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ পাইপস লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়াটার পাম্প)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়াটার পাম্প)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল/পাওয়ার/সিভিলে ডিপ্লোমা পাস হতে হবে

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট কাজে (পানির পাম্পের বিক্রয়োত্তর সেবা) অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এক থেকে তিন বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২২ থেকে ৩২ বছর

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত তথ্য দেখতে লিঙ্কে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ মে, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

উত্তপ্ত কলকাতা: মমতার গাড়ি লক্ষ্য করে ‘চোর’ স্লোগান, বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ

তামিলনাড়ুতে থালাপতি বিজয়ের উত্থানের ইঙ্গিত, কেরালায় শেষ দুর্গ হারাচ্ছে বাম

ঢাকার কলাবাগান থানার এসআই ৬ দিন ধরে ‘নিখোঁজ’

শপথ নিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের ৪৯ নবনির্বাচিত সদস্য

হাঁটুর নিচে গুলির নির্দেশ দিয়েছিলেন ডিএমপি কমিশনার হাবিব

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে একীভূত ব্যাংকের শাখায় আমানতকারীদের তালা

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে একীভূত ব্যাংকের শাখায় আমানতকারীদের তালা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

সম্পর্কিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই বিকাশে চাকরির সুযোগ

অভিজ্ঞতা ছাড়াই বিকাশে চাকরির সুযোগ

কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

আকিজ গ্রুপে কর্মী নেবে, বয়স ২২ হলেই আবেদন

আকিজ গ্রুপে কর্মী নেবে, বয়স ২২ হলেই আবেদন