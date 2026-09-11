Ajker Patrika
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দেশজুড়ে ওয়ালটনে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
দেশজুড়ে ওয়ালটনে নিয়োগ, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ
ছবি: সংগৃহীত

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ফিল্ড অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ফিল্ড অফিসার (টেলিভিশন)।

পদসংখ্যা: ১০টি।

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শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: ২২–৩৪ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ১০,০০০–১৫,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, মুনাফার অংশ, দুপুরের খাবারের সুবিধা, উৎসব বোনাস দুটি, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, কমিশন, বিক্রয় প্রণোদনার সুবিধা রয়েছে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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