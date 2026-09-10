ভাঙা হচ্ছে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক দখল করে নির্মিত গোলচত্বর ভবন

বরিশাল নগরের চৌমাথা লেকসংলগ্ন ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক দখল করে নির্মিত শাহান আরা বেগম শিশু পার্ক ভেঙে ফেলেছে বরিশাল সিটি করপোরেশন (বিসিসি)। আজ বৃহস্পতিবার পার্কসংলগ্ন অর্ধনির্মিত দোতলা গোলচত্বর ভবনও ভাঙা শুরু করেছে করপোরেশনের উচ্ছেদ শাখা। সিটি করপোরেশন জানিয়েছে, ওই এলাকায় সড়ক প্রশস্তকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।
সাবেক মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহর মা শাহান আরা বেগমের নামে চার বছর আগে পার্কটি গড়ে তোলা হয়। জানা গেছে, ২০২২ সালে প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সিঅ্যান্ডবি রোডের চৌমাথা লেকসংলগ্ন মহাসড়কের প্রায় অর্ধেক অংশ দখল করে পার্কটি নির্মাণ করা হয়।
পার্কের পাশে মহাসড়কের জায়গায় নির্মাণ করা হয় দোতলা গোলাকৃতির একটি ভবন। তৎকালীন ২১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ সাঈদ আহমেদ মান্না টেন্ডার ছাড়াই ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা গেছে। ভবনটিতে রেস্তোরাঁ করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর।
গত বছরের ১৬ জানুয়ারি নগরবাসীর দাবির মুখে পার্কটি ভাঙার উদ্যোগ নেয় সিটি করপোরেশন। এর মধ্যে পুরো পার্ক ভেঙে ফেলা হয়েছে। পার্ক ও লেকের মাঝখানে থাকা অর্ধনির্মিত গোলচত্বর ভবনটি এত দিন অক্ষত ছিল।
এলাকাবাসীর দাবির মুখে আজ সেই ভবন ভাঙা শুরু হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা সাইদ হোসেন বলেন, এই ভবনও ছিল সাবেক মেয়র সাদিকের ছত্রচ্ছায়ায় নির্মিত আরেকটি অবৈধ স্থাপনা। করপোরেশনের প্রশাসক বিলকিস জাহান শিরীন এটি ভেঙে রাস্তা প্রশস্ত করলে এ সড়কে দুর্ঘটনার ভয় থাকবে না।
বিসিসির উচ্ছেদ শাখার প্রধান লকিতুল্লাহ সিকদার বলেন, ‘লেকের আশপাশের ছোট দোকানপাট অপসারণ করা হয়েছে। গোলচত্বর ভবনটিও ভাঙা শুরু হয়েছে। ভেঙে সেখানে কী করা হবে, তা জেনে জানাব।’
বিসিসির নির্বাহী প্রকৌশলী আবুল বাশার বলেন, সাবেক মেয়রের মায়ের নামে করা পার্কসংলগ্ন গোল ভবনটিতে রেস্তোরাঁ করতে চেয়েছিলেন তৎকালীন কাউন্সিলর ও নগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ সাঈদ আহমেদ মান্না। টেন্ডার ছাড়াই ভবনটি নির্মাণ করা হয়। কারণ, তিনি এটি বরাদ্দ নিতে চেয়েছিলেন।
টেন্ডার ছাড়া সিটি করপোরেশনের জায়গায় কীভাবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হচ্ছিল, সে বিষয়ে কোনো জবাব দিতে পারেননি প্রকৌশলী আবুল বাশার। তবে তিনি বলেন, অর্ধনির্মিত ভবনটি ভেঙে সেখানে সড়ক প্রশস্তকরণ ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ করা হবে।
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