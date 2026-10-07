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বেসরকারি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে ফার্স্ট অফিসার নিয়োগ, আবেদন ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে ফার্স্ট অফিসার নিয়োগ, আবেদন ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। দেশের বৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থাটি সিপিএলধারীদের ATR 72 ফার্স্ট অফিসার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরুর সুযোগ দিচ্ছে। ‘ফার্স্ট অফিসার (আন্ডার ট্রেনিং)’ পদে ফ্লাইট অপারেশনস বিভাগে এ নিয়োগ দেওয়া হবে।

পদটিতে এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

যোগ্যতা: আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত থাকতে হবে। জিসিই ও লেভেল এবং এ লেভেল অথবা আইবি এমওয়াইপি ও ডিপি-তে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত থাকতে হবে।

প্রার্থীর কোনো স্বীকৃত ফ্লাইট স্কুল থেকে সিপিএল (এ) লাইসেন্স ও ইনস্ট্রুমেন্ট রেটিং (আইআর) থাকতে হবে। ক্যাব লাইসেন্স অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

পুরুষ প্রার্থীর উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং নারী প্রার্থীর ৫ ফুট ২ ইঞ্চি হতে হবে। বিএমআই ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে থাকতে হবে।

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ক‌্যাব অনুমোদিত মেডিকেল অ্যাসেসরের ইস্যু করা বৈধ ক্লাস-১ মেডিকেল সার্টিফিকেট ও ন্যূনতম ইএলপি লেভেল-৪ থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি ৬/৬ বা সংশোধিত হতে হবে।

প্রার্থীর কোনো ফৌজদারি রেকর্ড থাকা যাবে না এবং তাঁকে অধূমপায়ী হতে হবে। গত দুই বছরে গুরুতর কোনো ঘটনা ও গত পাঁচ বছরে কোনো দুর্ঘটনা থাকা যাবে না। সাঁতার জানা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

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আবেদন করবেন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ৩০ অক্টোবর ২০২৬-এর মধ্যে [email protected] ঠিকানায় ই-মেইল করতে হবে। শুধু বাছাই করা প্রার্থীদের উত্তরা কার্যালয়ে স্পট অ্যাসেসমেন্টের জন্য ডাকা হবে।

এয়ারলাইনসটি বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানিয়েছে, নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে আর্থিক লেনদেনের কোনো সুযোগ নেই।

বিষয়:

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