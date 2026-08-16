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নিয়োগ দিচ্ছে ওয়ালটন, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৬, ১৩: ৫৬
নিয়োগ দিচ্ছে ওয়ালটন, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ নানা সুবিধা

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মোল্ড/ডাই বিভাগে ‘সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২২ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: মোল্ড/ডাই।

পদের নাম: সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং।

আকিজ ফুডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধাআকিজ ফুডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা

অভিজ্ঞতা: ২-৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: ২২-৩০ বছর।

কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)

কর কমিশনারের কার্যালয়ে ৪৭ পদে চাকরির সুযোগকর কমিশনারের কার্যালয়ে ৪৭ পদে চাকরির সুযোগ

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, মুনাফার অংশ, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং ২টি উৎসব বোনাস।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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