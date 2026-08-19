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বেসরকারি

স্নাতক পাসে নিয়োগ দিচ্ছে এমএসসি, রয়েছে তিনটি উৎসব বোনাসসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসে নিয়োগ দিচ্ছে এমএসসি, রয়েছে তিনটি উৎসব বোনাসসহ নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘এরিয়া ম্যানেজার (ফার্মাসিউটিক্যাল)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এরিয়া ম্যানেজার (ফার্মাসিউটিক্যাল)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৪৮ পদে নিয়োগনারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৪৮ পদে নিয়োগ

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগকর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, মুনাফার অংশ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, গ্র্যাচুইটি, টি/এ, বছরে ৩টি উৎসব বোনাস এবং লিভ এনক্যাশমেন্ট।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ আগস্ট ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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