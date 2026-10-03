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বিশ্ববাণিজ্য

জরুরি মজুত থেকে ৩২৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল বাজারে ছেড়েছে আইইএ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ৩৮
জরুরি মজুত থেকে ৩২৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল বাজারে ছেড়েছে আইইএ
প্রতীকী ছবি

বিশ্ববাজারে জ্বালানিসংকটের লাগাম টানতে নিজেদের জরুরি কৌশলগত মজুত থেকে ইতিমধ্যে মোট ৩২৫ মিলিয়ন (৩২ কোটি ৫০ লাখ) ব্যারেল অপরিশোধিত তেল ও তেলজাত পণ্য বাজারে ছেড়েছে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ)। গত মার্চ মাসে দেওয়া প্রতিশ্রুতির মোট ৪০ কোটি (৪০০ মিলিয়ন) ব্যারেল তেলের মধ্যে ৮০ শতাংশেরও বেশি ইতিমধ্যে ছাড় করা হলো।

আজ শনিবার আইইএ এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এর ঠিক এক দিন আগেই শিল্পোন্নত সাত দেশের জোট জি-৭ আইইএ-এর সঙ্গে সমন্বয় করে জ্বালানির ঊর্ধ্বমুখী দাম নিয়ন্ত্রণে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে জরুরি ভিত্তিতে আরও ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) ব্যারেল ডিজেল ও অপরিশোধিত তেল ছাড়ার ঘোষণা দেয়। মূলত মার্কিন-ইরান সংঘাতের জেরে বিশ্ববাজারে যে জ্বালানিসংকট দেখা দিয়েছে, তা প্রশমন করতেই এই জরুরি পদক্ষেপ।

বাজারে ১০ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল ও ডিজেল ছাড়ছে জি-৭ দেশগুলোবাজারে ১০ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল ও ডিজেল ছাড়ছে জি-৭ দেশগুলো

তবে নতুন ঘোষিত এই ১০০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল মার্চ মাসের নির্ধারিত ৪০ কোটি ব্যারেলের অংশ, নাকি তার অতিরিক্ত—সেটি জি-৭ দেশগুলোর পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়নি।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত ডিজেল বিদেশে রপ্তানি বন্ধের হুমকি দেওয়ার পর বিশ্ববাজারে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। মূলত আমদানিনির্ভর ইউরোপকে তাদের নিজস্ব কৌশলগত মজুত ব্যবহারের জন্য চাপ দিতেই ওয়াশিংটন এই কৌশল নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তে বেশ চাপে পড়ে ইউরোপের দেশগুলোও।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল সরবরাহে সংকট মূলত মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি বিমান হামলার জবাবে হরমুজ প্রণালি দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল সীমিত করে দিয়েছে ইরান। পাশাপাশি মস্কোর আক্রমণের জবাবে ইউক্রেন কর্তৃক রাশিয়ার বিভিন্ন তেল শোধনাগারে সাম্প্রতিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলাও বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারকে চরম অস্থির করে তুলেছে।

আইইএ তাদের বিবৃতিতে জানায়, গত ১১ মার্চ ঘোষিত যৌথ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সংস্থাটির অন্তর্ভুক্ত সদস্য দেশগুলো থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩২৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল বাজারে সরবরাহ করা হয়েছে, যা ৪০ কোটি ব্যারেল প্রতিশ্রুতির ৮০ শতাংশেরও বেশি।

সংস্থাটির বর্তমান ৩২টি সদস্য দেশের মধ্য থেকেই গত মার্চে এই বিশাল পরিমাণ জরুরি মজুত ছাড়ার যৌথ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। আইইএয়ের এই সদস্য তালিকায় জি-৭ ভুক্ত সবকটি দেশ—যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানি, ইতালি, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এর আগে গতকাল শুক্রবার জি-৭ জোটের বৈঠকে আগামী চার মাসের মধ্যে যৌথভাবে ১০০ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল ও ডিজেল ছাড়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। একই সঙ্গে সদস্য দেশগুলো নিজেদের মধ্যে জ্বালানি রপ্তানিতে কোনো নিষেধাজ্ঞা না দেওয়ার বিষয়েও একমত হয়।

বিষয়:

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