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প্রিমিয়ার ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
প্রিমিয়ার ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘হেড অব কার্ড বিজনেস (এসভিপি-ইভিপি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব কার্ড বিজনেস (এসভিপি-ইভিপি)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: কমপক্ষে ৫০ বছর।

কর্মী নেবে এসিআই, আবেদন অনলাইনেকর্মী নেবে এসিআই, আবেদন অনলাইনে

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে bdjobs.com/h/details/1540181?ln=1 ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

নিয়োগ দেবে আকিজ বশির গ্রুপ, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ রয়েছে নানা সুবিধানিয়োগ দেবে আকিজ বশির গ্রুপ, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ রয়েছে নানা সুবিধা

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