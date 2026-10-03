Ajker Patrika
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পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২২৩ জন

চাকরি ডেস্ক 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২২৩ জন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১০ম গ্রেডের ‘সহকারী সাইফার কর্মকর্তা ও সহকারী কনস্যুলার কর্মকর্তা’ পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)। এতে লিখিত পরীক্ষার জন্য সাময়িকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন ২২৩ জন প্রার্থী।

বিপিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) মো. মাহফুজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষার স্থান, সূচি ও পরীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং বিপিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

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