সিরাজগঞ্জে পারিবারিক কলহে চাচাতো ভাইদের মারধরে যুবকের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় পারিবারিক কলহের জেরে চাচাতো ভাইদের মারধরে আমিনুল ইসলাম (৩৫) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ শনিবার দুপুরের দিকে উপজেলার মেছড়া ইউনিয়নের রূপসা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আমিনুল ইসলাম উপজেলার মেছড়া ইউনিয়নের রূপসা বাজার এলাকার মৃত সোহরাব আলীর ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, আমিনুল ইসলামের পরিবারের সঙ্গে তাঁর চাচা আবুল কালাম ও চাচাতো ভাইদের দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর আগে আমিনুল তাঁর চাচা আবুল কালামকে মারধর করেছিলেন। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।
আজ দুপুরে ওই বিরোধের জেরে আবারও তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে আবুল কালাম ও তাঁর ছেলেরা আমিনুলকে মারধর করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে নৌকায় করে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান বলেন, দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিরোধের জেরে চাচা ও চাচাতো ভাইদের মারধরে আমিনুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তাঁর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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