Ajker Patrika
বেসরকারি

আউটলেট ম্যানেজার নেবে প্রাণ গ্রুপ, বয়স ২০ হলেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৫ জুন ২০২৬, ১৫: ২৫
আউটলেট ম্যানেজার নেবে প্রাণ গ্রুপ, বয়স ২০ হলেই আবেদন

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘আউটলেট ম্যানেজার (ডেইলি শপিং)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৪ জুলাই পর্যন্ত। বয়স ২০ হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

পদের নাম: আউটলেট ম্যানেজার (ডেইলি শপিং)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, বয়স ২৪ হলেই আবেদনপ্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, বয়স ২৪ হলেই আবেদন

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

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বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

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আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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