অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৩ থেকে ২০ গ্রেডের ১৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ আগস্ট ২০২৬। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর পাস। বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রহণযোগ্য। অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)/সমমান হিসেবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ৯ম এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডে মোট ১৪ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর পাস। উচ্চতর ডিগ্রি/প্রশিক্ষণ/কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকারযোগ্য। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/সমমান পদে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি/আধা সরকারি/ডিগ্রি পর্যায়ের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে মোট ১০ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: উপপরিচালক (পাবলিক রিলেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন), ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর পাস। উচ্চতর ডিগ্রি/প্রশিক্ষণ/কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকারযোগ্য। কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি/আধা সরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সহকারী পরিচালক/সমমান পদে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে ১০ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব), ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর পাস। উচ্চতর ডিগ্রি/প্রশিক্ষণ/কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকারযোগ্য। সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব/বাজেট/অডিট) সমমানের পদে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে মোট ১০ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)।
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক, ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর পাস। উচ্চতর ডিগ্রি/প্রশিক্ষণ/কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকারযোগ্য।
বেতন স্কেল: (গ্রেড-৭) ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা।
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: সেকশন অফিসার, ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)।
৭. পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাব টেকনিশিয়ান, ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং /পদার্থবিদ্যা/রসায়নবিদ্যা/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা। স্নাতকসহ ডিপ্লোমাধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)।
৮. পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোর কিপার, ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/ সমমান পাস। বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)।
৯. পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাটালগার, ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।
১০. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট, ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস। টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিটিউট টেস্টে উত্তীর্ণ। বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।
১১. পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট, ৩টি (গ্রেড-১৯)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় পাস।
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা
১২. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক, ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)।
বয়সসীমা: ৩০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে থাকতে হবে। পদভেদে প্রার্থীর বয়সসীমার পার্থক্য রয়েছে।
আবেদন ফি: ৯ম গ্রেডের জন্য ২০০ টাকা। ১৩-১৬তম গ্রেডের জন্য ১০০ টাকা এবং ১৯-২০তম গ্রেডের জন্য ৫০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ডাকযোগে/সরাসরি অথবা ই-মেইলে আবেদন করতে হবে। আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, পুরাতন বিমানবন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইল: [email protected] আবেদন ফরম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (www.aaub.edu.bd) বা রেজিস্ট্রার অফিস থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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