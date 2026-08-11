Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

প্রবাসীর কাছে চাঁদা না পেয়ে চট্টগ্রামে বাসা লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীদের গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ১৫
প্রবাসীর কাছে চাঁদা না পেয়ে চট্টগ্রামে বাসা লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীদের গুলি
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানাধীন হামজার বাগ এলাকায় রুনা টাওয়ার নামের একটি আবাসিক ভবনের গেট লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বিদেশি একটি নম্বর থেকে ভবনমালিকের প্রবাসী ছেলের কাছে ৫০ লাখ টাকা চাওয়া হয়। নম্বরটি ব্লক করার কয়েক ঘণ্টা পরই গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে দুই যুবক গুলি করে পালিয়ে যান।

ভুক্তভোগীদের বরাতে পুলিশ জানায়, ভবনটির মালিক চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার বাসিন্দা হাজি ইউসুফ। তাঁর দুই ছেলে মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসী। সম্প্রতি তাঁর বড় ছেলে মোহাম্মদ শওকতের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে কল দিয়ে এই চাঁদা দাবি করা হয়।

এ ঘটনায় মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভবনমালিক হাজি ইউসুফ।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহেদুল ইসলাম বলেন, অন্ধকারে আতঙ্ক তৈরি করতেই গুলি বর্ষণ করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করছে।

চট্টগ্রামে এর আগেও বিভিন্ন সময়ে চাঁদার দাবিতে বাসাবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে।

গত ২ জানুয়ারি ও ২৯ ফেব্রুয়ারি স্মার্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চট্টগ্রাম-১৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমানের কাছে চাঁদা চেয়ে না পেয়ে দুই দফায় তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়।

গত ১৩ জুলাই দুপুরে বাকলিয়া অ্যাকসেস রোড এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা কোম্পানি ডিডিএন অফিসে হামলা-ভাঙচুর চালিয়ে ৩০ লাখ টাকা লুট করা হয়।

গত ২৬ জুলাই হাটহাজারীর বড় দীঘির পাড় এলাকায় পাইকারি চাল ব্যবসায়ী জসীম উদ্দিনের নির্মাণাধীন বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় সন্ত্রাসীরা।

চাঁদার দাবিতে এসব গুলির ঘটনায় বিদেশে পলাতক এইট মার্ডারে আলোচিত শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলী খানের অনুসারীরা জড়িত বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

বিষয়:

গুলিপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগপাঁচলাইশজেলার খবরচাঁদাবাজিপাঠকের আগ্রহ
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