Ajker Patrika
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বেসরকারি

৩ পদে আকিজ ভেঞ্চারে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
৩ পদে আকিজ ভেঞ্চারে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ব্র্যান্ড বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ব্র্যান্ড (টায়ার, ই-মোবিলিটি, টু/থ্রি হুইলার)।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: ২-৬ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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