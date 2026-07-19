বেপজায় ১১৭ জন নিয়োগে আবেদনের শেষ সময় ৩০ জুলাই

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডের ৩৪টি ভিন্ন পদে মোট ১১৭ জন জনবল নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ৩০ জুলাই বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে নিরাপত্তা কর্মকর্তা, সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা পরিদর্শক ও নিরাপত্তাপ্রহরী পদ ছাড়া অন্যান্য সব পদের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদন ফি ১ থেকে ১৪ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ১৫ থেকে ২৬ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং ২৭ থেকে ৩৪ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
আগ্রহী প্রার্থীরা বেপজার নির্ধারিত টেলিটক (teletalk.com.bd) ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমা দিতে পারবেন। নিয়োগ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বিজ্ঞপ্তি ও নির্ধারিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাজী ফার্মস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কাস্টমার সার্ভিস (ক্যাটল) বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ‘মেডিকেল প্রমোশন এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
একজন তরুণ চাকরির ভাইভা দিতে গেলেন। হাতে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ, সিজিপিএও ঈর্ষণীয়। নিয়োগকর্তা তাঁকে একটি প্রশ্ন করলেন, ‘আমাদের প্রতিষ্ঠানের কোন সমস্যাটি আপনি সমাধান করতে পারবেন?’ তরুণটি থমকে গেলেন। কারণ, প্রশ্নটি ডিগ্রি নিয়ে নয়, দক্ষতা নিয়ে।৫ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ বশির গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ সিরামিকস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত।১৭ ঘণ্টা আগে