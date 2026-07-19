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বেপজায় ১১৭ জন নিয়োগে আবেদনের শেষ সময় ৩০ জুলাই

চাকরি ডেস্ক 
বেপজায় ১১৭ জন নিয়োগে আবেদনের শেষ সময় ৩০ জুলাই

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডের ৩৪টি ভিন্ন পদে মোট ১১৭ জন জনবল নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ৩০ জুলাই বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে নিরাপত্তা কর্মকর্তা, সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা পরিদর্শক ও নিরাপত্তাপ্রহরী পদ ছাড়া অন্যান্য সব পদের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদন ফি ১ থেকে ১৪ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ১৫ থেকে ২৬ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং ২৭ থেকে ৩৪ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগ্রহী প্রার্থীরা বেপজার নির্ধারিত টেলিটক (teletalk.com.bd) ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমা দিতে পারবেন। নিয়োগ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বিজ্ঞপ্তি ও নির্ধারিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

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