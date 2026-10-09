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বেসরকারি

যমুনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
যমুনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান যমুনা গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে অডিট বিভাগে ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে, চলবে ৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: অডিট।

পদের নাম: ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম ইন অ্যাকাউন্টিং।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

নিয়োগ দেবে সাজেদা ফাউন্ডেশন, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ বিমার সুবিধানিয়োগ দেবে সাজেদা ফাউন্ডেশন, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ বিমার সুবিধা

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: কমপক্ষে ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: গাজীপুর (কাশিমপুর)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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