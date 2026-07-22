৫ পদে মিনিস্টারে চাকরি, থাকবে উৎসব বোনাসসহ প্রভিডেন্ট ফান্ড

পদসংখ্যা: পাঁচজন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
বয়সসীমা: ৩০–৪০ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
কর্মস্থল: যেকোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
সুযোগ-সুবিধা: যাতায়াত খরচ, মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাসসহ কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস
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