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বেসরকারি

৫ পদে মিনিস্টারে চাকরি, থাকবে উৎসব বোনাসসহ প্রভিডেন্ট ফান্ড

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২২ জুলাই ২০২৬, ১৭: ০৪
৫ পদে মিনিস্টারে চাকরি, থাকবে উৎসব বোনাসসহ প্রভিডেন্ট ফান্ড
প্রতীকী ছবি

পদের নাম: ডিভিশনাল ম্যানেজার (শোরুম ডিভিশন)।

পদসংখ্যা: পাঁচজন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

বয়সসীমা: ৩০–৪০ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মস্থল: যেকোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

সুযোগ-সুবিধা: যাতায়াত খরচ, মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাসসহ কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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বিষয়:

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