Ajker Patrika
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মাগুরা

স্ত্রী-সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে স্বামীর মৃত্যু

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি 
স্ত্রী-সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে স্বামীর মৃত্যু
মৃত অপূর্ব বিশ্বাস। ছবি: সংগৃহীত

মাগুরার শালিখা উপজেলায় বিদ্যুতায়িত স্ত্রী ও কোলের শিশুসন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে অপূর্ব বিশ্বাস (৩২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলা সদরের আড়পাড়া ইউনিয়নের পুকুরিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত অপূর্ব ওই গ্রামের মৃত অমল বিশ্বাসের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ ভোর ৫টার দিকে অপূর্বর স্ত্রী দিপা বিশ্বাস তাঁর দেড় বছরের শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে নিজ বাড়ির একটি জিআই তারে কাপড় শুকাতে যান। এ সময় তারটি বিদ্যুতায়িত থাকায় তিনি ছিটকে পড়েন। স্ত্রীর চিৎকার শুনে দ্রুত ঘুম থেকে উঠে আসেন অপূর্ব। স্ত্রী ও সন্তানকে বাঁচাতে গেলে তিনি নিজেই ওই বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে পড়েন।

এ সময় পরিবারের অন্য সদস্যরা তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় শালিখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে শালিখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিকুর রহমান জানান, মৃত্যুর খবরটি তিনি শুনেছেন। তবে এ ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি।

বিষয়:

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