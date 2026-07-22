Ajker Patrika
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নাটোর

বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে বাস-ট্রাক সংঘর্ষ, ট্রাকচালকের সহকারী নিহত, আহত ১২ রুশ নাগরিক

গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে বাস-ট্রাক সংঘর্ষ, ট্রাকচালকের সহকারী নিহত, আহত ১২ রুশ নাগরিক
দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাক দুটিই দুমড়েমুচড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের গুরুদাসপুরে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১২ জন রুশ নাগরিক গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ট্রাকের চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। নিহত ইমন (২২) নাটোর সদর উপজেলার খোলাবাড়িয়া এলাকার জহুরুল ইসলামের ছেলে। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার তালবাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত রুশ নাগরিকদের উদ্ধার করে প্রথমে গুরুদাসপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রাতেই তাঁদের ঢাকায় পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে চারজন নারী রয়েছেন।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, পাবনার ঈশ্বরদীর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে রুশ নাগরিকদের বহনকারী একটি বাস ঢাকার উদ্দেশে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মালবোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বাস ও ট্রাক দুটিই দুমড়েমুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় ট্রাকের চালকের সহকারী ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

গুরুদাসপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাহমিদা আফরোজ বলেন, রুশ নাগরিকদের বহনকারী বাস দুর্ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। পরে আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে গভীর রাত পর্যন্ত তাদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে অ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদের ঈশ্বরদীর রুশ পল্লিতে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, নিরাপত্তাজনিত কারণে রুশ নাগরিকেরা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি।

গুরুদাসপুর ফায়ার সার্ভিসের সাব-অফিসার রুস্তম আলী জানান, দুর্ঘটনার পর মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন সরিয়ে মহাসড়কের এক পাশ দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

বিষয়:

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