সাংবাদিকদের ওপর খেপে গিয়ে আর্জেন্টিনার কোচ বললেন, ‘এসব কী প্রশ্ন করছেন’

৩৯ দিনের বিশ্বকাপ শেষে আর্জেন্টিনা-স্পেনের ফুটবলার-কোচরা যাঁর যাঁর দেশে ফিরেছেন।একের পর এক শিরোপা জেতা আর্জেন্টিনা এবার নিউজার্সির ফাইনালে মুখ থুবড়ে পড়েছে। দেশে ফেরার পর লিওনেল স্কালোনিকে সংবাদমাধ্যমের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। এক পর্যায়ে তিনি খেপে গিয়ে সাংবাদিকদের পাল্টা প্রশ্ন ছুড়েছেন।
২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে সৌদি আরবের কাছে হারের পর জয়রথ ছুটছিল আর্জেন্টিনার। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ টানা ১৩ ম্যাচ জিতে আলবিসেলেস্তেরা পা রাখে ফাইনালে। টানা দুইবার শিরোপা জয় লিওনেল মেসি-এনসো ফের্নান্দেসদের কাছে ছিল কেবল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে স্কালোনির শিষ্যদের। হারের ব্যবধানের চেয়েও আর্জেন্টিনার খেলার ধরন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস স্পেনের একের পর এক আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত ছিলেন ঠিকই। কিন্তু স্পেনের ওপর কোনো চাপই সৃষ্টি করতে পারেনি আলবিসেলেস্তেরা।
ফাইনালের আগে খেলোয়াড়দের মধ্যে কি কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল—সাংবাদিকেরা এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে স্কালোনি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামেন। আর্জেন্টিনার কোচ যে এই প্রশ্নে বিরক্ত, সেটা তাঁর উত্তরেই স্পষ্ট। স্কালোনি বলেন, ‘আপনারা আমাকে কী জিজ্ঞেস করছেন, তা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে এগোচ্ছি।’
মেসি, রদ্রিগো দি পল, হুলিয়ান আলভারেস, লাউতারো মার্তিনেসরাই ছিলেন ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দলে। এবার মেসি ৮ ম্যাচে ৮ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট করেছেন। শুধু তাই নয়, অধিনায়কসহ ৮ আর্জেন্টাইন ফুটবলার মিলে দলের ১৯ গোল করেছেন। গোল করেছেন লিসান্দ্রো মার্তিনেস-ক্রিস্তিয়ান রোমেরোর মতো ডিফেন্ডাররাও। তবে ফাইনালে মেসিকে একরকম বোতলবন্দী করে রেখেছে স্পেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে (১০৬ মিনিটে) ফেরান তোরেসের গোলে নিশ্চিত হয় স্প্যানিশদের শিরোপা।
দল চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও শিষ্যদের আগলে রাখছেন স্কালোনি। গতকাল তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ছেলেরা তাদের সর্বস্ব দিয়েছে। এই জার্সি পরে তারা নিজেদের দৃঢ়তা দেখিয়েছে। আমাদের সেটা নিয়েই ভাবা উচিত। ভবিষ্যতে যখন কোনো খেলোয়াড় জাতীয় দলে আসবে, আশা করি এমনটা হবে না।’
বাংলাদেশ সময় গতকাল মধ্যরাতে বুয়েনস এইরেসের এজেইজা বিমানবন্দরে পা রাখে আর্জেন্টিনার প্রথম বহর। লিওনেল স্কালোনি ও তাঁর শিষ্যরা ছাদখোলা বাসে যখন ঘুরছিলেন, তখন জাতীয় পতাকা হাতে অসংখ্য ভক্ত-সমর্থক তাঁদের স্বাগত জানিয়েছেন। দেশে এমন পরিবেশ দেখে আর্জেন্টিনার কোচের মনেই হয়নি যে তাঁর দল রানার্সআপ হয়েছে বিশ্বকাপে। রাজকীয় বরণ প্রসঙ্গে স্কালোনি বলেন, ‘অভ্যর্থনা ছিল অসাধারণ। আমরা জিততে পারিনি, এটা অবশ্যই মেনে নেওয়া কঠিন। তবে আমাদের যে জয়ের মানসিকতা আছে, এটা জানা দরকার। এটাও জানা উচিত যে আমরা পরাজয়ও সুন্দরভাবে মেনে নিতে পারি। পরাজয় থেকেও ইতিবাচক কিছু শেখা যায়।’
সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক বিরতিতে কয়েকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। টিওয়াইসি স্পোর্টসের গতকালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, সে সময় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ক্লদিও তাপিয়ার সঙ্গে বৈঠক করবেন স্কালোনি। সে বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হবে, বিশ্বকাপজয়ী কোচ আর্জেন্টিনার ডাগআউটে থেকে যাবেন নাকি বিদায় বলবেন। তাঁর সঙ্গে ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি আছে এএফএর।
টমাস টুখেল, কার্লো আনচেলত্তি, জোসে মরিনিওরা ডাগআউটে যতটা উত্তেজিত থাকেন, তাঁদের তুলনায় অনেকটাই ব্যতিক্রম লিওনেল স্কালোনি। ম্যাচে যেমন পরিস্থিতিই আসুক না কেন, স্কালোনি বেশির ভাগ সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। এমনকি দল হারলেও চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন তিনি। কিন্তু দৃঢ় মানসিকতার স্কালোনি এবার নিজের আবেগ সামলা৩০ মিনিট আগে
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