Ajker Patrika
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৭ ব্যাংকে অফিসার (ক্যাশ) পদের লিখিত পরীক্ষা ২৪ জুলাই, কেন্দ্র প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
৭ ব্যাংকে অফিসার (ক্যাশ) পদের লিখিত পরীক্ষা ২৪ জুলাই, কেন্দ্র প্রকাশ
প্রতীকী ছবি

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির অধীন সাতটি ব্যাংকের অফিসার (ক্যাশ) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও পরীক্ষাকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ২৪ জুলাই সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকার চারটি কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৮ হাজার ৬৫০ জন প্রার্থী এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন।

পরীক্ষাকেন্দ্রগুলো হলো—

১. তেজগাঁও সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, ৪২ পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।

২. ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ৩ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ঢাকা।

৩. শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।

৪. শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।

এ ছাড়া, কোনো পরীক্ষার্থীর শ্রুতলেখক (Scribe) বা হিয়ারিং এইড ব্যবহারের প্রয়োজন হলে সরকারি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সুপারিশপত্রসহ ২২ জুলাই ২০২৬-এর মধ্যে ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ে আবেদন করতে হবে।

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