Ajker Patrika
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প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি সুবিধায় কর্মী নিচ্ছে ব্র্যাক এনজিও

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২২ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৫১
প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি সুবিধায় কর্মী নিচ্ছে ব্র্যাক এনজিও

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স বিভাগে ‘ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৪ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স (ব্র্যাক সিড অ্যান্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ)।

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস। তবে এলএলবি/এলএলএম/মাস্টার্স ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে)।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: বগুড়া (শেরপুর)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা, উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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বিষয়:

ব্র্যাকএনজিওডেপুটি স্পিকার
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