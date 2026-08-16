Ajker Patrika
En
বেসরকারি

বিকাশে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
বিকাশে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিকাশ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্ল্যাটফর্ম ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘ইঞ্জিনিয়ার/সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: প্লাটফর্ম ম্যানেজমেন্ট।

পদের নাম: ইঞ্জিনিয়ার/সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সিএসই।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২-৫ বছর।

লিংকডইনে গড়ুন আগামীর ক্যারিয়ারলিংকডইনে গড়ুন আগামীর ক্যারিয়ার

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

আকিজ ফুডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধাআকিজ ফুডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ আগস্ট ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

আকিজ ফুডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধাআকিজ ফুডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা

আরও পড়ুন:

বিষয়:

নিয়োগবিকাশচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত