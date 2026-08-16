Ajker Patrika
En
ব্যাংক

স্নাতক পাসে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউসিবি) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কার্ড বিজনেস ইউনিট বিভাগে ‘চ্যানেল সাপোর্ট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: কার্ড বিজনেস ইউনিট (জেও-এসও)।

পদের নাম: চ্যানেল সাপোর্ট অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

ছয় জেলায় কর্মী নেবে কাজী ফার্মস, রয়েছে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধাছয় জেলায় কর্মী নেবে কাজী ফার্মস, রয়েছে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধা

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

লিংকডইনে গড়ুন আগামীর ক্যারিয়ারলিংকডইনে গড়ুন আগামীর ক্যারিয়ার

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

নিয়োগ দিচ্ছে ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংক, মাসিক বেতন ৭০ হাজারনিয়োগ দিচ্ছে ডাচ্‌-বাংলা ব্যাংক, মাসিক বেতন ৭০ হাজার

আরও পড়ুন:

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগইউসিবিচাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত