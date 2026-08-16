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মেঘনা গ্রুপে চাকরি, অনলাইনে আবেদন শেষ ১৭ আগস্ট

চাকরি ডেস্ক 
মেঘনা গ্রুপে চাকরি, অনলাইনে আবেদন শেষ ১৭ আগস্ট

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের লজিস্টিকস বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: লজিস্টিকস, ইউনিক সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর (এমবিএ)।

অভিজ্ঞতা: ৫-৭ বছর।

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চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

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বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ আগস্ট ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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