Ajker Patrika
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বেসরকারি

কর্মী নেবে আকিজ ভেঞ্চার, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ মোবাইল বিলের সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে আকিজ ভেঞ্চার, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ মোবাইল বিলের সুবিধা

আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বিভাগে ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২২ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট (আকিজ হেলথকেয়ার অ্যান্ড হাইজিন লিমিটেড)।

পদের নাম: ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন, রাসায়নিক প্রকৌশল, ফার্মেসি, কসমেটিক সায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

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অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর।

কর্মস্থল: হবিগঞ্জ।

আকিজ ফুডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধাআকিজ ফুডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির সুবিধা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ২টি উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য বিমাসহ কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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