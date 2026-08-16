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বেসরকারি

কর্মী নেবে ট্রান্সকম গ্রুপ, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটিসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে ট্রান্সকম গ্রুপ, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটিসহ নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড কর্মী নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের স্টোর বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৯ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: স্টোর।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

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অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ থেকে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২২ বছর।

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কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ২০,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক ২টি ছুটি, বিমা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি ও বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের সুবিধা রয়েছে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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