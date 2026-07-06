Ajker Patrika
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বেসরকারি

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে অ্যাপেক্স, থাকছে পণ্য ক্রয়ে বিশেষ ছাড়সহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে অ্যাপেক্স, থাকছে পণ্য ক্রয়ে বিশেষ ছাড়সহ নানা সুবিধা

অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের মেটেরিয়াল প্ল্যানিং, সাপ্লাই চেইন বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: মেটেরিয়াল প্ল্যানিং, সাপ্লাই চেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ)/ স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ থেকে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: ৩০ থেকে ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)।

বেতন: আলোচনার সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: গ্র্যাচুইটি সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস, জীবন বিমা, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বিশেষ ছাড়, যাতায়াত সুবিধা, দুপুরের খাবার সুবিধা, ডে-কেয়ার সুবিধা, অ্যাপেক্সের পণ্য ক্রয়ে অ্যাপেক্স ফ্যামিলি ডিসকাউন্ট বা বিশেষ ছাড়।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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