কর্মী নেবে এসিআই লিমিটেড, আবেদন অনলাইনে

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি (এসিআই) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে এসিআই হাইজিন প্ল্যান্ট বিভাগে ‘সিভিল ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২০ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: এসিআই হাইজিন প্ল্যান্ট।
পদের নাম: সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
কর্মস্থল: গাজীপুর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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