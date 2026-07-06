অফিসার নেবে সীমান্ত ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

কর্মী নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কার্ড অপারেশনস বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১২ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: কার্ড অপারেশনস (জুনিয়র অফিসার টু সিনিয়র অফিসার)
পদের নাম: অফিসার।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
অভিজ্ঞতা: তিন বছর।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৮ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুনে এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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