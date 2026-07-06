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বেসরকারি

শপআপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৬ জুলাই ২০২৬, ১৬: ০৯
শপআপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

অনলাইন শপিং মার্কেট প্লেস শপআপ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/ডিপ্লোমা ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

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অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২৫–৩৫ বছর।

কর্মস্থল: বরিশাল, ঢাকা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ।

বেতন: ২০,০০০–২২,০০০ টাকা (মাসিক)।

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অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত বিল, মোবাইল বিল, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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