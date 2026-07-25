জেএসসি পাসে আনোয়ার গ্রুপে চাকরি, রয়েছে যাতায়াত ভাতাসহ উৎসব বোনাস

আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘পে লোডার–অপারেটর’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৩ আগস্ট পর্যন্ত।
পদের নাম: পে লোডার–অপারেটর।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি/জেডিসি বা অষ্টম শ্রেণি পাস।
অভিজ্ঞতা: ৫–১০ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়স: ২৫-৩৫ বছর।
কর্মস্থল: মুন্সিগঞ্জ (গজারিয়া)।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, কর্মক্ষমতা বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, উৎসব বোনাস দুটি, বছরজুড়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ছুটি নগদায়নের সুবিধা, লন্ড্রি ভাতা এবং কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস
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