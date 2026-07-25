Ajker Patrika
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কাজী ফার্মসে চাকরি, মিলবে বিবাহ ও যাতায়াত ভাতাসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৫ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৪৫
কাজী ফার্মসে চাকরি, মিলবে বিবাহ ও যাতায়াত ভাতাসহ নানা সুবিধা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাজী ফার্মস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফার্ম বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: ফার্ম (ব্রিডার অপারেশন)।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পশুপালনে বিএসসি/ডিভিএম পাস।

অভিজ্ঞতা: ২–৪ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আকর্ষণীয়।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস, দৈনিক ভাতা, অর্জিত ছুটির নগদায়ন, হ্যান্ডসেট ভাতা এবং বিবাহ ভাতার সুযোগ রয়েছে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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