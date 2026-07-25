Ajker Patrika
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বিজিবিতে ১৭৪ পদে নিয়োগের আবেদন শেষ ২৮ জুলাই

চাকরি ডেস্ক 
বিজিবিতে ১৭৪ পদে নিয়োগের আবেদন শেষ ২৮ জুলাই

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ১৪তম থেকে ২০তম গ্রেডের অসামরিক পদে জনবল নিয়োগের জন্য আবেদন গ্রহণ করছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৭৪ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ২৮ জুলাই বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদনকারীর বয়স ২৮ জুলাই ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

১ থেকে ৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১১২ টাকা এবং ৭ থেকে ১৯ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগ্রহী প্রার্থীরা বিজিবির নির্ধারিত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি পরিশোধ করতে পারবেন। আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে ১৯ জুলাই। আবেদন করার শেষ সময় ২৮ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫টা।

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