মতিঝিল মেট্রো স্টেশনের নিচে বোমাসদৃশ বস্তু, বিস্ফোরণে নিষ্ক্রিয়

রাজধানীর মতিঝিলে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে সড়কের ওপর বোমাসদৃশ একটি বস্তু পাওয়া যাওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে বস্তুটি নিষ্ক্রিয় করে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পথচারীরা মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে সড়কের ওপর ছাতার নিচে বোমাসদৃশ বস্তুটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে নিরাপত্তার স্বার্থে ওই এলাকার যান চলাচল সীমিত করা হয় এবং আশপাশে নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়।
খবর পেয়ে ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তুটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রাত ৮টা ৫ মিনিটের দিকে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে তা নিষ্ক্রিয় করে।
এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসুক মানুষের ভিড় জমে যায়।
পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বস্তুটির প্রকৃতি ও কে বা কারা সেখানে রেখে গেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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