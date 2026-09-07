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দেশজুড়ে ৫০ পদে মিনিস্টার হাই-টেকে চাকরি, এইচএসসি পাসেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২: ৫৪
দেশজুড়ে ৫০ পদে মিনিস্টার হাই-টেকে চাকরি, এইচএসসি পাসেই আবেদন

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা ডিপ্লোমা পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বয়সসীমা: ২২–৩২ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস, বাইক ভাতা, বিক্রয় প্রণোদনা এবং সংগ্রহ কমিশন। যাতায়াত ভাতা, দৈনিক ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাসমূহ কোম্পানির নীতি অনুযায়ী প্রদান করা হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে লিংকে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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