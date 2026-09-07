Ajker Patrika
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আজকের পত্রিকায় চাকরি, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

চাকরি ডেস্ক 
আজকের পত্রিকায় চাকরি, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি তাদের অনলাইন বিভাগে এক্সিকিউটিভ বা জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (ডিজিটাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট) পদে জনবল নেবে। যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ডিজিটাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট।

পদের নাম: নির্বাহী বা জুনিয়র নির্বাহী।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

কাজের ধরন: কোম্পানির ওয়েবসাইটে সংবাদ প্রকাশ করা। ইপেপার প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সংবাদ, ভিডিও, ছবি বা কার্ড পোস্ট করা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে অনলাইন সংবাদপত্র/সংবাদ পোর্টাল, পত্রিকা/ম্যাগাজিনে ডিজিটাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ডিজিটাল কনটেন্ট এডিটিং টুলসের বিষয়ে ধারণা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।

দক্ষতা: প্রার্থীকে বাংলা ও ইংরেজিতে টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, কোয়ার্ক পেজ নিয়ে কাজের প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে।

সংবাদ পরিবেশন সম্পর্কে ও সংবাদপত্র ওয়েবসাইটের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক খবরের বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে।

কর্মস্থল: বনশ্রী, ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: ভর্তুকিসহ দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট এবং বছরে দুটি উৎসবভাতা।

আবেদন: আগ্রহী প্রার্থীরা পদের নাম উল্লেখ করে [email protected] এই মেইলে সিভি পাঠাতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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