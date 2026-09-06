গাংনীতে বিএনপি অফিসের কাছে বোমা বিস্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে দুটি টাইম বোমার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে গাংনী বাজারে হাসানের চায়ের দোকানের পাশে এ ঘটনা ঘটে। বোমা বিস্ফোরণস্থলের ৫০ গজ দূরে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয় রয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হঠাৎ বিকট শব্দ হয়। ধারণা করা হচ্ছে, বিস্ফোরণের স্থানে একটি গাছ ছিল, গাছের মধ্যে টাইম বোমা রাখা ছিল।
গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমন বলেন, ‘আজ বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান ছিল। এ কারণে কয়েকজন নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপি অফিসের কাছাকাছি একটি চায়ের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দে দুটি টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। পরে ধোঁয়া উঠতে থাকে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে এই ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিএনপির কর্মসূচি বানচাল করার জন্য এ ঘটনা ঘটানো হতে পারে।’
গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বলেন, ‘বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের আজ অনুষ্ঠান ছিল। আমরা বিএনপির অফিসেই বসে ছিলাম। এ সময় হঠাৎ বিকট শব্দে টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি, দুটি ব্যাটারি পড়ে রয়েছে। আমাদের এই অনুষ্ঠানকে বানচাল করার জন্য কে বা কারা এটা রেখে গেছে, তা দ্রুত শনাক্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার জোর দাবি করছি প্রশাসনের কাছে।’
গাংনী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শিমুল কুমার দাস বলেন, ‘আমরা সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরিত আলামত উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। যারা এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।’ তবে তিনি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি।
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