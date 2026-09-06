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কর্মী নেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন বিভাগে ‘অফিসার টু সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন।

পদের নাম: অফিসার টু সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

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চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

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বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। তবে ব্যাংকটিতে চমৎকার বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্যাকেজ প্রদান করা হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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