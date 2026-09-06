আরএফএল গ্রুপে ১৫ পদে নিয়োগ, বয়স ২৪ হলেই আবেদন

আরএফএল গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘টেন্ডার সেলস এক্সপার্ট’ পদে ১৫ জনকে নেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও অন্যান্য ভাতাদি ও সুবিধা প্রাপ্ত হবেন।
পদের নাম: টেন্ডার সেলস এক্সপার্ট (লিফট, সোলার, ফায়ার ফাইটিং, এইচভ্যাক অ্যান্ড জেনারেটর)।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।
বয়সসীমা: ২৪-৪০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, যাতায়াত ভাতা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, উৎসব বোনাস, ছুটি নগদায়ন এবং প্রাণ-আরএফএল আউটলেটগুলোতে ক্রেডিট ক্রয়ের সুবিধা।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ অক্টোবর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।
আরও পড়ুন:
আকিজ বশির গ্রুপ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেলস (ইডিপি) বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটিতে স্টোর বিভাগে ‘অফিসার/এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
চাকরি খুঁজতে গিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য পদে আবেদন করলেই চাকরি মিলবে, এমন নয়; বরং লক্ষ্য ঠিক করে আবেদন করা, পেশাগত যোগাযোগ বাড়ানো এবং নিজের দক্ষতা ও অর্জন তুলে ধরা বেশি কার্যকর। এমন পরামর্শ দিয়েছেন লিংকডইনের ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞ ক্যাথরিন ফিশার।৭ ঘণ্টা আগে
আকিজ মোটরস লিমিটেড জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে