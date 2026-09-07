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সাজেদা ফাউন্ডেশনে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 
সাজেদা ফাউন্ডেশনে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকায়

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সাজেদা ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সাইট ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে।

পদের নাম: সাইট ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বয়সসীমা: ২৫–৩৫ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে লিংকে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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বিষয়:

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