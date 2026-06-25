Ajker Patrika
বেসরকারি

নগদ লিমিটেডে কর্মী নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৫ জুন ২০২৬, ১৭: ০৬
নগদ লিমিটেডে কর্মী নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি তাদের আইটি সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৪ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগের নাম: আইটি সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট।

পদের নাম: সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: ১ জন।

আউটলেট ম্যানেজার নেবে প্রাণ গ্রুপ, বয়স ২০ হলেই আবেদনআউটলেট ম্যানেজার নেবে প্রাণ গ্রুপ, বয়স ২০ হলেই আবেদন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিএসই, আইসিটি, আইটি বা সমতুল্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

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অভিজ্ঞতা: ২–৬ বছর।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, বিমা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

সাজিদা ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধাসাজিদা ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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