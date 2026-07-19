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বেসরকারি

অভিজ্ঞতা ছাড়া চাকরি দিচ্ছে কাজী ফার্মস, রয়েছে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৯ জুলাই ২০২৬, ১১: ৩৪
অভিজ্ঞতা ছাড়া চাকরি দিচ্ছে কাজী ফার্মস, রয়েছে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাজী ফার্মস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কাস্টমার সার্ভিস (ক্যাটল) বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: কাস্টমার সার্ভিস (ক্যাটল)।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিমেল হাজব্যান্ড্রি (এএইচ) / ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) ডিগ্রি পাস।

কর্মী নেবে ট্রান্সকম গ্রুপ, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটিসহ থাকছে নানা সুবিধাকর্মী নেবে ট্রান্সকম গ্রুপ, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটিসহ থাকছে নানা সুবিধা

অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৫ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

৫ পদে ওয়ালটনে চাকরি, জেএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ৫ পদে ওয়ালটনে চাকরি, জেএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আকর্ষণীয়।

অফিসার নেবে আড়ং, থাকছে উৎসব বোনাসসহ অন্যান্য সুবিধাঅফিসার নেবে আড়ং, থাকছে উৎসব বোনাসসহ অন্যান্য সুবিধা

অন্যান্য সুবিধা: গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা, অর্জিত ছুটি, হ্যান্ডসেট ভাতা ও মোবাইল বিল, বিবাহ ভাতা এবং বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

স্নাতক পাসে কর্মী নেবে আকিজ বশির গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগস্নাতক পাসে কর্মী নেবে আকিজ বশির গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

স্নাতক পাসে বেক্সিমকো ফার্মায় চাকরি, বিদেশ ভ্রমণসহ রয়েছে নানা সুবিধাস্নাতক পাসে বেক্সিমকো ফার্মায় চাকরি, বিদেশ ভ্রমণসহ রয়েছে নানা সুবিধা

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