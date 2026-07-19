অভিজ্ঞতা ছাড়া চাকরি দিচ্ছে কাজী ফার্মস, রয়েছে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাজী ফার্মস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কাস্টমার সার্ভিস (ক্যাটল) বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: কাস্টমার সার্ভিস (ক্যাটল)।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিমেল হাজব্যান্ড্রি (এএইচ) / ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৫ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আকর্ষণীয়।
অন্যান্য সুবিধা: গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা, অর্জিত ছুটি, হ্যান্ডসেট ভাতা ও মোবাইল বিল, বিবাহ ভাতা এবং বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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