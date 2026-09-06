Ajker Patrika
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বগুড়া

আদমদীঘিতে গাছের ডালে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ, পরিবারের অভিযোগ হত্যা

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি
আদমদীঘিতে গাছের ডালে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ, পরিবারের অভিযোগ হত্যা
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার রেলওয়ে ইয়ার্ড কলোনিতে একটি ছাতিমগাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত যুবকের নাম এমডি বাঁধন (২৩)। তিনি সান্তাহার পৌর শহরের ইয়ার্ড কলোনি মহল্লার মাসুদ রানার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ রোববার সকালে এলাকাবাসী ছাতিমগাছের ডালে বাঁধনের মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।

নিহতের মা সীমা বানু অভিযোগ করে বলেন, ‘এটি আত্মহত্যা নয়। আমার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।’

আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ও তদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বিষয়:

বগুড়াআদমদীঘিরেলওয়েরাজশাহী বিভাগমরদেহ
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